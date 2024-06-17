81 тонн неучтенного спирта для подпольного бизнеса производили в Шымкенте

81 тонну неучтенного спирта для суррогатной алкоголи производили в спиртзаводе Шымкента, передает OTYRAR.

Об этом сообщает АФМ. Чтобы «замять» дело руководитель спиртзовода предложила должностному лицу Департамента АФМ по г.Шымкент взятку в сумме 20 000 долларов США единоразово и 1 000 000 тенге ежемесячно, за общее покровительство, связанной с незаконной реализацией спирта и не привлечения к уголовной ответственности.

С санкции суда подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, сказано в сообщении.