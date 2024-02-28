Стали известны подробности отравления людей угарным газом

Т рагедия произошла вечером 27 февраля.

Медики скорой помощи, прибывшие на вызов в один из частных домов в мкр. Игилик, по ул.Байконыс констатировали смерть предположительно от отравления угарным газом владелицы дома, 1969 г.р.

Еще трое с предположительно отравлением угарным газом средней степени были госпитализированы: мужчина 1997г.р, и двое детей 2020 и 2021 г.р.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада выяснила, что в помещении

кухни установлен, помимо газовой плиты, отопительный газовый камин Иранского производства, который соединен кислородным шлангом длиной около 7 метров. Дымоотводящаятруба–гофра камина длиной более 3-х метров выведена через стену на улицу под козырёк крыши дома. При этом в дымоходе нет тяги.

Аварийная бригада отключила подачу газа в дом. Причины несчастного случая будут выяснены по результатамсудебно-медицинской экспертизы.

Напомним, иранский газовый камин не предназначен к установке в жилой комнате. Он подойдет для использования на террасе, на веранде — там, куда непрерывно поступает свежий воздух.