Больше 20 человек отравились неизвестной жидкостью в Шымкенте

В Шымкенте 22 человека обратились за медпомощью после разлива неизвестной жидкости.

По словам пострадавших, на Ленгерском шоссе на обочине стоял грузовик с ёмкостью, из которой текла жидкость желтого цвета и неприятно пахло газом, передает OTYRAR со ссылкой на 24.kz.

Проходящие мимо люди почувствовали недомогание – удушье, першение в горле и тошноту. Силами Департамента по ЧС утечку устранили. Автомобиль отогнали на безопасное расстояние от населенных пунктов. Водитель сообщил, что не знает, что находится в бочке. По данным департамента экологии, в воздухе зафиксировали превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Сейчас в лаборатории выясняют, что это за жидкость.

Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева г. Шымкента:

«Многие жители и те, кто мимо проезжали, почувствовали удушающий резкий запах. Среди них было двое детей 2021 и 2023 года рождения. Первая помощь оказана. На данный момент все больные после полученного лечения отпущены домой».