В Шымкенте за минувшие сутки фактическая скорость юго-западного, западного ветра составила 26 метров в секунду.

Из-за ветра по городу сорвало крыши трех коммерческих объектов, пяти многоэтажных жилых домов, двух объектов образования, которые обрушились на автомобили, здания. Всего сорвало 3223 квадратных метров кровли зданий, повреждено 6 автомобилей, пострадал ребенок 2009 года рождения. Состояние здоровья 12-летнего ребенка на сегодняшний день среднее. Он находится на лечении в областной детской больнице микрорайона «Нурсат».

В Каратауском районе в микрорайонах Нурсат, в жилых массивах Кызыл су, Исфиджаб, Утемис, Сайрам, Шапырашты отключилось электроэнергия. Аварийно-восстановительные работы провели специалисты районных электростанций Кайнарбулак и Сайрам, в 22:18 часов в указанных адресах электроснабжение было восстановлено.

На всех местах происшествия работали 24 человека личного состава, 7 единиц техники Департамента по ЧС города Шымкент, 3 сотрудника, 1 единица техники Шымкентского филиала АО «КазТрансГаз», 3 сотрудника, 1 единица техники ТОО «Оңтүстік Жарық транзит», 70 сотрудников, 10 единиц техники ТОО «Водные ресурсы маркетинг».

В связи со сложившейся ситуацией в Департаменте по ЧС города Шымкент создан оперативный штаб, организовано круглосуточное дежурство. Личный состав департамента приведен в готовность и переведен на усиленный режим работы.

В настоящее время коммунальные службы и аварийные бригады занимаются устранением последствий урагана.