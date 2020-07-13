Свидетелями необычного шторма для этого времени года на Шардаринском водохранилище стали рыбаки из Шымкента.

Шквальный ветер с градом создал метровые волны днем 10 июля. Некоторые рыбаки от хлестких градин прятались прямо в воде.

Вот такой шторм произошел днём 10 июля в шардаре Опубликовано Шакиром Умаровым Воскресенье, 12 июля 2020 г.

-Явление шторма на Шардаре — редкое. А температура в июле всегда имеет высокие показатели. Так, что это было полной неожиданностью для всех. Многие попрятались в автомобилях, ураган сносил палатки и снасти любителей тихого отдыха. Спустя 40—50 минут ветер утих. Рыбакам пришлось искать свои удочки, садки и снасти, которые унесла высокая волна, — рассказал участник события, журналист ТК «Отырар» Шакир Омаров.