Департаментом экономических расследований по Туркестанской области АФМ РК завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении супружеской пары, которые занимались незаконной организацией игорного бизнеса.

Гражданин будучи в группе лиц по предварительному сговору со своей супругой, в период 2014-2020 г.г.занимались организацией незаконного игорного бизнеса с извлечением доходов в особо крупном размере.

То есть указанные лица, в целях реализации преступного умысла, вне территории, определенной законодательством Республики Казахстан для ведения игорного бизнеса, организовали азартные игры без соответствующей лицензии.

14.05.2021 года приговором суда города Туркестан, граждане признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст.307 Уголовного Кодекса РК (организация незаконного игорного бизнеса-незаконное открытие игорного заведения с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года условно.