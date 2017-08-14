В Шымкенте вооруженные грабители напали на игорное заведение. Правда, попытка ограбления оказалась неудачной — «пострадал» только кассовый аппарат, по которому стреляли грабители.

10 августа 2017 года в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента поступило сообщение о разбойном нападении на одно из игорных заведений, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Прибывшие по адресу полицейские установили, что ночью в помещение ворвались неизвестные лица с оружием в масках. Угрожая охраннику оружием, они попытались завладеть деньгами, выстрелив в кассовый аппарат. Однако попытка оказалось неудачной и злоумышленники ни с чем скрылись с места преступления.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП и возбудили уголовное дело по статье 192 «Разбой».

С целью раскрытия разбойного нападения и задержания подозреваемых лиц, в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г.Шымкента по «горячим следам» задержали подозреваемых, 1986 и 1988 годов рождения, жителей Шымкента.

При обыске в гараже у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств: маски, автомат, пистолет «ПМ», травматический пистолет и патроны к ним.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 192 «Разбой» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.