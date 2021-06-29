Разрешено возобновление рейсов с Арменией по маршрутам Нур-Султан – Ереван и Актау – Ереван с частотой по 2 рейса в неделю по каждому направлению.

Так, с 25 июня 2021 года авиакомпания «SCAT» осуществляет выполнение регулярных рейсов между городами Актау и Ереван на воздушном судне типа CRJ-200 с частотой 1 рейс в неделю (пятница) с поэтапным увеличением по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Возобновление рейсов принято в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 16 июня 2021 года.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.