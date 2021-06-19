Полицейские Туркестанской области спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть со строительного крана.

18 июня примерно в 9.30 часов на пульт 102 УП города Туркестан поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина забрался на строительный кран и пытается совершить самоубийство.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы, представители прокуратуры. Стражи порядка стали отговаривать мужчину от совершения опрометчивого шага. Полицейским удалось уговорить горожанина спуститься вниз. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Попытку суицида полицейские зарегистрировали в УП города Туркестан.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.