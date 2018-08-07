Сотрудники Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Туркестанской области выявили ценовой сговор среди нескольких оптовых реализаторов бензина марки АИ-92/93, передаёт МИА «Казинформ». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«В действиях ТОО «Center Oil Corporation», «Ұлы Орда», «ОРК САБИ» были установлены нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, где признается картелем и запрещаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов)», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Специализированные административные суды Шымкента и Сарыагашского района наложили на них штрафы в размере 3 723 594 тенге, полученных в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией 4 023 744 тенге монопольного дохода.