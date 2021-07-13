В Шымкенте полным ходом идет строительство нового терминала международного аэропорта с пропускной способностью 2000 пассажиров в час.

Аким города Мурат Айтенов проинспектировал ход строительства объекта международного значения.

На сегодняшний день полностью завершены земляные работы, заливка свай и фундамента, ведется монтаж фасадных систем терминала.

Общая площадь проекта составляет 2,8 гектара, здание занимает 35 тысяч квадратных метров. Аэропорт является инвестиционным проектом компании SCAT.

Стоит отметить, в прошлом году были завершены работы по благоустройству автостоянки перед аэропортом и строительству нового подъездного пути.