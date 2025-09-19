Подписан меморандум об укреплении авиасотрудничества между Шымкентом и Гонконгом

В ходе международного саммита Belt and Road в Гонконге состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между аэропортом Гонконга и АО «Аэропорт Шымкент», сообщила пресс-служба акима Шымкента.

Председатель правления аэропорта Гонконга Вивиан Чонг и председатель правления АО «Аэропорт Шымкент» Алик Ганеев договорились развивать двустороннее взаимодействие по ряду направлений.

В рамках сотрудничества будут реализованы совместные проекты по обмену опытом в управлении аэропортной инфраструктурой и операционными процессами, улучшению логистических коридоров и грузоперевозок, подготовке и обмену квалифицированными кадрами, а также модернизации сервисов для пассажиров и авиакомпаний.

Меморандум стал частью программы саммита и направлен на укрепление транспортно-логистических связей между Казахстаном и Китаем, а также на создание платформы для будущих проектов и инвестиций.