Аэропорт Шымкента станет мультимодальным хабом

Строительство второй взлётно-посадочной полосы и грузового терминала в шымкентском аэропорту начнется уже в этом году.

Новый объект позволит увеличить пропускную способность аэропорта, принимать современные воздушные судна даже в сложных погодных условиях и расширить географию полётов. Власти уверены, что проект даст мощный импульс развитию экономики и укрепит статус Шымкента как транспортного узла.

Строительством второй взлетно-посадочной полосы займется компания Казахдорстрой.

На ее возведение направят больше 40 миллиардов тенге. Подрядчика определили посредством госзакупок. Компании предстоит реконструировать аэродром, построить вторую взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием и рулежные дорожки. Длина новой ВПП составит 3300 метров.

Бекнур Алтеков, главный специалист отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента: «Капитальный ремонт существующей полосы, был проведен в 2007 году. Учитывая стратегическую экономическую важность, целесообразно строительство новой посадочной полосы. По инициативе акимата, разработана проектно-сметная документация и согласована со всеми организациями, относящимися к деятельности аэродрома. В марте 2025 года получено положительное заключение госэкспертизы».

Новая взлетно-посадочная полоса будет оснащена светосигнальным оборудованием класса категории ОВИ III – это огонь высокой интенсивности, что позволит принимать воздушные суда даже при нулевой видимости и плохой погоде. Сейчас аэропорт использует оборудование первого класса. И в условиях тумана, и плохой видимости рейсам приходится откладывать и задерживать полеты. Новая ВПП будет иметь повышенную прочность, а значит сможет принимать современные гражданские и грузовые самолеты практически без ограничений по массе и интенсивности.

Бекнур Алтеков, главный специалист отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента: «Существующая прочность ВПП составляет 50 условных единиц, по методике ИКАО, что не позволяет принимать судна большой грузоподъемности. Прочность новой посадочной полосы по проекту будет увеличена в 80 условных единиц. Кроме того ведутся работы по изъятию 300 гектар земельных участков для госнужд, с целью создания мультимодального хаба».

Сдать объект в эксплуатацию планируют уже в будущем году.

Напомним, в прошлом году в Шымкенте открылся новый пассажирский терминал с пропускной способностью 2 тысячи пассажиров в час. Мощности нового терминала позволяют обслуживать до 16 самолетов одновременно. Сейчас из воздушной гавани Шымкента осуществляются регулярные рейсы во все областные центры Казахстана, а также в города СНГ, дальнего и ближнего зарубежья. Строительство новой взлетно-посадочной полосы позволит создать условия для увеличения пассажиропотока и расширения географии полетов.