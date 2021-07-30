Как отличить подделку от оригинала? Сделать это, сегодня, довольно непросто. Все потому, что изготовители поддельной продукции становятся все изощреннее.

Представители компании по поставке сухих сливок Frima говорят, что если раньше подделку можно было узнать по цвету упаковки и нанесенным на нее символам, то теперь различия минимальны.

«Они сейчас один в один делают, люди не могут отличать фасовку, раньше упаковка у нас красная была, у них бордовый цвет. Наклейки «Халяль» не было, сейчас есть. Только они не могут делать стикер. Надеемся, что у них не получится это сделать», — рассказала Эльмира Маринова, официальный дистрибьютор компании Frima в Шымкенте и Туркестанской области.

Представители компании говорят, ни раз покупатели жаловались на качество их продукции. Все потому что в Шымкенте процветают подпольные цеха. На прошлой неделе в Шымкенте накрыли один из них. На грязном полу, в полной антисанитарии, обнаружили несколько десятков пустых и уже заполненных неизвестным веществом упаковок сухих сливок Frima. Специалисты говорят, их заполняют дешевым сухим молоком из Китая, нередко в пачке обнаруживается грязь и пыль.

«Внутри у нас корейское сухое молоко, быстрорастворимое, у них есть много ингредиентов, состав есть. А когда мы обнаружили контрафакт, открыли, дали на экспертизу, там вышло китайское молоко сухое, дешевое. Мы надеемся, что люди будут знать, Frima оригинал или нет. Я призываю народ покупать только оригинал», — говорит рассказала Эльмира Маринова, официальный дистрибьютор компании Frima в Шымкенте и Туркестанской области.

Компания Frima на рынке Казахстана уже больше 20-ти лет. Различить продукцию можно по цвету. Оригинальные сухие сливки от Frima — молочно-белого цвета, подделка — отдает желтизной. Кроме того, оригинальную продукцию на рынках и в супермаркетах города продают по 740-750 тенге, сухие сливки, изготовленные подпольно, на 70-80 тенге дешевле. Если вы обнаружили, что приобрели поддельную продукцию компании Frima, сообщите об этом по адресу:

Офис компании Frima находится по адресу: улица Рашидова, 55 (второй этаж)