Ученые Университета Макмастера (Канада) выяснили, что употребление трех порций молочных продуктов в день связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 136 384 человека в возрасте 35-70 лет из 21 страны. Специалисты определили рацион питания добровольцев и следили за состоянием здоровья в течение 9,1 года. За все время наблюдения были зарегистрированы 6796 смертей и 8555 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Одна порция молочных продуктов была эквивалентна стакану молока или йогурта весом 244 грамм, 15 граммам сыра или 5 граммам сливочного масла. Всех участников исследования разделили на четыре группы в соответствии с количеством порций, употребляемых ежедневно. Оказалось, что те, кто ел самое большое количество молочных продуктов (3,2 порции, в среднем), уменьшали риск смерти (от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин) на 2,2 процента, по сравнению с людьми, не употребляющими их. При этом полезной оказалась даже необезжиренная молочная продукция (в количестве 2,9 порции), которая снижала вероятность преждевременной смерти на 1,1 процента.

Ученые пока не знают точную причину такой связи. Несмотря на то, что специалисты рекомендуют есть обезжиренные молочные продукты из-за предполагаемого вреда насыщенных жирных кислот, существуют данные о пользе молока для здоровья. Это объясняется наличием специфических аминокислот, ненасыщенных жиров, витаминов K1 и K2, кальция, магния, калия и пробиотиков.