Талгат Баймуринов: Более 70% молочной продукции из России – контрафакт

Талгат Баймуринов в ходе беседы с пресс-секретарем Палаты предпринимателей области Абай рассказал о проблемах агропромышленного комплекса и заявил о намерении приложить усилия для их решения, как председатель Совета по развитию АПК при Регпалате НПП «Атамекен», депутат областного маслихата и член комиссии по развитию АПК и экологии.

Основная задача Совета по развитию АПК — поддерживать отечественных предпринимателей и товаропроизводителей, а также помочь в решении наболевших вопросов сельского хозяйства. Председатель Совета по развитию АПК при Палате предпринимателей области Абай Талгат Баймуринов указал, на какой вопрос следует обратить внимания в первую очередь.

«Прежде всего, конечно, все упирается в финансирование, выделяются миллиарды, но я не вижу в этом толку. Допустим, в этом году выделили два млрд на развитие сельского хозяйства, чтобы размазать по тарелке, я не сторонник этого. Я готов ждать годами, не претендовать ни на что, но эти два млрд нужно отдать одному предприятию, а не 10-30, никто из них ничего не почувствует, эффекта никакого не будет. На мой взгляд, как предпринимателя, это грубейшая ошибка. Нужно делать проекты и финансировать по максимуму.

В первую очередь должного внимания требует орошение. Казахстан с резко континентальным климатом – зона рискованного земледелия. Чтобы эти риски свести к минимуму, все нужно начинать с орошения. Если есть полив, вырастет все, будут гарантированные корма, себестоимость мяса будет ниже и цена гораздо дешевле. Дефицит с водой абсолютно по всему Казахстану, кроме ВКО, области Абай и Павлодарской области. Река Иртыш – богатейшая водная артерия, на расстоянии пяти км от берега все должно поливаться. Тогда будет результат», – убежден депутат.

Предприниматель отметил важность поддержки отечественных товаропроизводителей как для развития АПК, так и экономики и здравоохранения страны.

«Более 70% молочной продукции с России – контрафакт. От молока практически ничего не остается, вплоть до известки добавляют. Мы все это потребляем, какие у нас родятся дети после этого? Какое нас ждет будущее? Поэтому, продовольственная безопасность должна стоять во главе всего.

Нужно профинансировать на 2-5 млрд отечественные предприятия, которые имеют опыт и уже себя зарекомендовали, и они через пару лет вам такой результат дадут! Через положенный срок они вернут эти деньги, а мы получим мощного производителя. 10-15 таких проектов профинансировать и через два-три года вопрос с молоком закроется, и мы даже выйдем на экспорт. Вот какой подход нужен. И без мышиной возни, связей и мертвых проектов, чтобы это растянуть, распилить и растащить», – высказал Талгат Баймуринов.

Председатель Совета по АПК, осведомленный в экономических, социальных вопросах и проблемах сельхоз предприятий изнутри, считает, что подход к работе нужно менять, сфокусироваться на решении проблем, нежели на выполнении несущественных для результата задач.

«Большинство госслужащих работают по инерции. Есть задача – они выполняют ее в рамках отчета с восьми до пяти. Недавно прошел инвестиционный форум, приезжал вице-министр, я там тоже озвучивал проблемы сельского хозяйства и меня попросили задержаться после мероприятия, чтобы я написал подробное обращение, и они могли «направить запрос и получить ответ». Сама формулировка говорит за себя. Подход чиновничий. Мозг предпринимателя заточен под то, чтобы решать проблему, а не написать письмо, отрапортовать, отписаться, отмазаться и все», – заявил предприниматель.