В связи с распространением «Дельта» штамма в мире Министерством здравоохранения проведен ПЦР скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ.

На 1 июля 2021 года проведен ПЦР скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к «Дельта» штамму будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов.

Особенностями клиники «Дельта» штамма является сокращение инкубационного периода до 5 дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших лиц более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных.

В этой связи Министерство здравоохранения просит казахстанцев заботится о своем здоровье и здоровье своих близких и родных.

Единственным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинация против COVID-19.

Вместе с тем, для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и т.д.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 июля 2021 года «Дельта» штамм SARS-CoV-2 выявлен в 96 странах мира.