Для контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в Шымкенте под председательством акима города состоялось очередное заседание штаба.

Сначала был проведен обзор стран мира, обсуждалась нынешняя ситуация в стране и городе.

Выступивший с докладом руководитель управления здравоохранения, отметил, что за последние сутки в России и США произошел быстрый рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. В нашей стране город Нур-Султан находится в красной зоне, а город Алматы и область находятся на границе красной и желтой зон. Шымкент за последнюю неделю вошел в желтую зону. За прошедшие сутки зарегистрировано 50 случаев заражения COVID-19. Из них 17 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 33 человека взяты на домашний карантин.

Также за сутки в городе вакцинировано 6 220 человек (I компонент — 3 831, II компонент — 2 389). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 243 390 человек. Из них 143 729 человек получили два компонента вакцины.

Главный врач города отметил, что в поликлиниках и аптеках города достаточно запаса лекарств и вакцины. Сообщил, что мониторинговая группа ежедневно проводит проверку по соблюдению требований карантина, однако массовые мероприятия в ресторанах не прекращаются.

Председатель поручил акимам районов встретиться с владельцами ресторанов и провести разъяснительную работу.

«В стране выявлен Индийский штамм коронавируса. Это значит, что расслабляться нельзя. Чтобы предотвратить повторное распространение инфекции мы должны усилить подготовку. Важно правильно объяснить жителям, что вакцин достаточно, и сегодня единственным эффективным решением является вакцинация. В настоящее время привиты 44% населения города, подлежащих вакцинации. Если бы данный момент мы привились в полном объеме, то вернулись бы к нормальному образу жизни. Усиливайте работу мониторинговой группы. Призываю всех проводить ответственную работу», — заключил аким города М. Айтенов.