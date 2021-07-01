На железнодорожном вокзале Шымкента с 1 июля введено мобильное приложение «Ашық».

Теперь, прежде чем брать билет на поезд, необходимо зайти в приложение и проверить свой статус. Провожающие и ожидающие пассажиров также могут попасть на вокзал только через приложение «Ашык».

Лица с желтым и «красным» статусами отправиться в поездку не смогут. При этом носителей «красного» статуса оштрафуют на 87 510 тенге. А тем, кто находится в «желтом » статусе, предупредят.

-В настоящее время на железнодорожном вокзале города Шымкента на входе сидят сотрудники. Они проверяют ход прохождения программы «Ашык» при входе пассажиров. Через смартфон они сканируют QR-код, — рассказывает Дархан Куанышбеков, руководитель Центра диспетчерского обслуживания Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента.

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача города утверждены правила возврата билетов для владельцев «красного и желтого» статусов. Им будет возвращено 50 процентов от стоимости билета. Те же, кто за сутки до отправления узнает о наличии у него «невыездного» статуса, могут получить полную стоимость билета в тот же момент.

Специалисты советуют покупать билеты онлайн. Дело в том, что в случае отказа деньги поступят в тот же момент. А тем, кто взял билет в кассе, придется немного подождать, если они захотят вернуть деньги.