В Шымкенте полностью отремонтировали железнодорожный вокзал

На железнодорожном вокзале Шымкента проведена масштабная реконструкция. Вокзал был построен в 60-х годах прошлого столетия.

Стратегический объект не видел капитального ремонта больше 20 лет. Вокзал ежесуточно принимает несколько тысяч пассажиров. После реконструкции здание обрело новый и привлекательный фасад. Общая площадь вокзала увеличилась до 2 249,33 кв. м и вокзал способен ежесуточно принимать уже до 6 тысяч человек. При этом площадь залов ожидания выросла до 1982,3 кв. м.

У обновленного вокзала появились дополнительный вход со стороны города и еще один выход на перрон. Что касается количества касс по продаже билетов, то оно выросло с шести до восьми. Намазхана и комната матери и ребенка оснащены мебелью, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.