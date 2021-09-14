Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние две недели снизилась в 1,5 раза, пневмонией — в 2 раза.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области, снижение наблюдается во всех районах региона.

Тем не менее, в стране растет количество фактов выявления нарушителей домашнего карантинного режима через мобильное приложение Ashyq.

В области через данную систему зарегистрировано около 800 случаев с «красным» и «желтым» статусами.

«Красный» статус означает, что человек заражен опасным вирусом.

К таким носителям были применены административные меры и наложен штраф на сумму 6,2 млн. тенге.

Также вынесены постановления «О предупреждении» лицам, у которых определен «желтый» статус.

Через Ashyq регистрирует граждан, посещающих общественные места, и предоставляет владельцу бизнеса информацию о людях, заболевших коронавирусом.

После сканирования QR-кода учреждения статус посетителя отображается в цветном формате.

«Красный» статус означает, что человек заразился вирусом, «желтый», что посетитель контактировал с зараженным человеком. Таких людей не запускают в заведение.

В области продолжается работа мобильных мониторинговых групп по контролю за выполнением требований карантинного режима. На начало года 131 мобильная группа посетила 212 350 объектов.

На основании рапортов сотрудников МТ и территориальных управлений полиции на объекты и физические лица составлено 4 208 протоколов по части 1 статьи 425 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

В том числе 95,6% — физическому лицу, остальные на индивидуальных предпринимателей, юридическим лицам. Общая сумма штрафа составила 239 322 565 тенге.