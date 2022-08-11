Часы перед ЖД вокзалом вновь запустили

Часы перед железнодорожным вокзалом Шымкента вновь заработали.

Все четыре циферблата показывают одно время. Как заверил руководитель центральной диспетчерской службы, часовой механизм будет на постоянном контроле. А шымкентцы в свою очередь требуют от главы города спрашивать строго с ответственных за остановку часов. Ведь они уже стали достопримечательностью и визитной карточкой мегаполиса.

Начало второй декады августа жители и гости должны запомнить. Часы перед железнодорожным вокзалом починили, они показывают точное время. Теперь можно сверятся по ним, раньше часовые механизмы по четырем направлениям показывали разное время и это было неправильно, говорят горожане.

“Нашему руководству хочу сказать надеемся, что они больше не остановятся. Надо с ответственных спрашивать следить не только за часами но и за городом. Чтобы все кто приезжал любовались”,-говорит Василий Носулько, житель города.

Объект с часами был подарен городу спонсорами более 10 лет назад. За это время часы ломались несколько раз. Четыре циферблата диаметром два метра были закуплены в России и соответствено, при поломке приходилось запасные части заказывать у изготовителя в соседнем государстве. Прошлым летом, когда часы в очередной раз остановились, власти города были вынуждены закрыть циферблаты логотипом Шымкента.

И вот опять через год летом история повторяется. Часы вновь остановились: в четырех направлениях запад, юг, восток и север циферблат часового механизма показывал разное время. Ответственный за этот объект центральная диспетчерская служба при управлении ПТ и АД.

Руководитель заверяет что все это время не сидели сложа руки, а искали запасные части.

“Отремонтировали капитально запчасти привезли из России . В связи с тем ,что границы закрыты были, но несмотря на сложности мы нашли детали и нашли местного специалиста он починил часы”,- говорит Дархан Куанышбеков, руководитель центральной диспетчерской службы управления ПТ и АД г. Шымкента

Ситуация с часами на ЖДВ не оставляет никого равнодушными — ни жителей мегаполиса, ни гостей. Поэтому при любой информации о часах сразу же высказывают свои замечания говорит руководитель ЦДС.

“В социальных сетях горячо обсуждают ремонт часов. Все в один голос говорят, что все время тратятся бюджетные деньги. Заявляю ни один тиын с казны не был потрачен, все средства спонсорские”, — говорит Дархан Куанышбеков, руководитель центральной диспетчерской службы управления ПТ и АД г. Шымкента.

Горожане любят свой город и хотят ,чтобы все что устанавливается и строится было добротным.