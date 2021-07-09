Агентство по финансовому мониторингу предупреждает граждан, что статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.

Хотим обратить внимание на основные признаки финансовой пирамиды:

Необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств. Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег. Для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства. Проект подается как «ноу-хау». Компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков». Активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки. При внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так. Компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков» и др. Отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.

На основных признаках финансовых пирамид, указанных в картинках, рассмотрим следующий пример.

Компания «Finiko» предлагает высокие проценты

(пункт 2), но необходимо вложить первоначальную сумму (пункт 1), предлагают пользователю покупку криптовалют CFR и иных инвестиционных инструментов (пункт 4), не имеют лицензии АРРФР (пункт 9), рекламируют себя как «автоматизированная система генерации прибыли» (пункт 6 и 8), принимает деньги исключительно в наличной форме, либо использует различные системы интернет-платежей и переводов, такие как Qiwi-кошельки, Яндекс-деньги, Easy Pay, PayPal и другие (пункт 10).

Таким образом – 7 из 10 признаков совпадают с деятельностью финансовой пирамиды.

Уважаемые граждане, если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу либо в территориальные органы финмониторинга.

Телефон доверия АФМ: +7 (7172) 708-478.