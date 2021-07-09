В Шымкенте в этом году планируется установить 12 светофоров и 12 активных пешеходных переходов.

На сегодняшний день из запланированных 12 светофоров установлено четыре. Остальные 8 светофоров будут установлены до конца года. Кроме того, из 12 активных пешеходных переходов установлено три, до конца года планируется установка остальных 9 активных пешеходных переходов.

Стоит отметить, в 2020 году в целях обеспечения безопасности дорожного движения в Шымкенте было установлено 15 светофоров. На основании данных работ на территории города уменьшилось количество ДТП.