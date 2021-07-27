В настоящее время, в республике задействовано 1 860 мобильных мониторинговых групп.

К сожалению, анализ их деятельности за июнь показал снижение активности и эффективности работы на 32%.

Максимальное снижение охвата рейдами объектов наблюдается в Туркестанской области на 23,5 тысячах объектов, в Алматинской области на более 3,7 тысячах объектов, в Карагандинской области охват снизился на 3,1 тысячах объектов, в Атырауской на 1 708 объектах.

Не смотря на сезонную активизацию работы субъектов МСБ, снижение количества выявленных нарушениями отмечается в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, Северно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Вместе с тем, в июле, высокая эффективность работы мониторинговых групп отмечается в городах Шымкент, Алматы и Жамбылской области.

В рамках проекта «Ashyq» проверками было охвачено 35 344 субъекта МСБ. Нарушения выявлены на 482 предприятиях.

По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июня по 24 июля, выявлено 12 168 нарушений гражданами санитарно-карантинного режима.

В том числе, зафиксировано 781 человек с «красным» и 4 887 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 258 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму более 10,9 млн тенге.

Выдано 2 203 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с «желтым» статусом.

С 1 января по 24 июля т.г. мониторинговыми группами по республике проведено 132 088 рейдов, охвачено 758 679 объектов. Нарушения ограничительных мер выявлены на 20 158 объектах.

За истекший период, за нарушения карантинных мер, к ответственности привлечено 19 026 лиц, в том числе 11 376 представителей субъектов бизнеса и 7 650 физических лиц.

Взыскано штрафов на сумму более 1,5 млрд тенге.

Приостановлена деятельность 91 объекта, в суд передано 334 материала.