В Туркестанской области 9 027 объектов МСБ работают с соблюдением требований по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на базе платформы «ASHYQ».

С начала реализации проекта «ASHYQ», статистические данные показывают, что заболевшие COVID-19 и контактировавшие с ними лица пытаются посещать общественные места, нарушая режим самоизоляции и карантинные меры.

Наибольшее количество тех, кто не следует предписаниям ДСЭК Туркестанской области зарегистрировано в городе Туркестан.

116 граждан с положительным результатом ПЦР-теста и 88 человек, контактировавших с ними, пытались пройти в развлекательные центры, рестораны и кафе, на рынки и крупные торговые сети.

На нарушителей домашнего карантина составлено 192 административных протокола, выписано штрафов по ч. 1 ст. 425 КоАП РК на сумму 8 473 885 тенге.

По данным приложения «ASHYQ» за сентябрь, в Туркестанской области выявлено 68 посетителей, подлежащих двухнедельной изоляции, из них со статусом «красный» — 40 человек, со статусом «желтый» — 28.

Их дела рассматриваются и готовятся к передаче в компетентные инстанции.