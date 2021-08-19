Сотрудники полиции Мактаральского РОП ежедневно проводят профилактические работы по контролю за соблюдением требований карантинного режима.

К примеру, в поселке Гулистан Мактаральского района стражи порядка установили местного жителя, который, несмотря на грубое нарушение карантина, организовал у себя дома свадебное мероприятие «Кыз Узату» с участием около 50 гостей, сообщает Пресс-служба ДП ТО.

Кроме того, в другом частном доме сотрудники полиции выявили факт проведения торжества «Беташар» куда собралось более 50 человек. Участковые инспекторы провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм и наступили всех по домам.

На сегодняшний день в отношении устроителей тоев, допустивших массовое скопления людей в нарушение карантина, собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Мактаральского района для нарушителей привлечения к административной ответственности.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости соблюдения требований карантинного режима и привлечения к ответственности в случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Стражи порядка призывают жителей области соблюдать ограничительные меры, носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.

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