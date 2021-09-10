В последнее время участились случаи жалоб на мониторинговые группы, которые приходят проверять объекты не в полном составе. Мы решили узнать, кто имеет право проверять бизнес во время пандемии.

Как нам пояснили в департаменте санэпиднадзора, проверять все объекты имеют права только зарегистрированные на сайте infokazakhstan.kz мониторинговые группы, по отдельности проверять заведения никто не имеет права.

«По отдельности полицейский или другой представитель ведомства не имеет права проверять нарушения карантина, но, если поступила жалоба на пульт 102, только в этом случае стражи порядка могут провести проверку. В каждой мониторинговой группе должен быть полный состав проверяющих. При этом, представители группы должны предоставить официальное разрешение на проверку и пройти регистрацию на сайте infokazakhstan.kz«, — пояснил Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя департамента СЭС г. Шымкента.

Если вы стали свидетелем нарушения со стороны мониторинговой группы, то юристы советуют сразу обращаться в полицию.