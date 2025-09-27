В Созакском районе массовый падёж скота из-за засухи

Фермеры Созакского района бьют тревогу: из-за засухи животные остаются без пастбищ и кормов. Осадков в этом году почти не было, трава выгорела ещё летом. Цены на сено и зерно выросли в разы. В результате — массовая гибель скота.

В Созакском районе пастбища выжжены солнцем. По словам фермеров, лошади и коровы уже не в силах подниматься на ноги и становятся лёгкой добычей для собак и птиц.

В селе Абай ситуация критическая: из 600 лошадей около 80% на грани гибели. Почти каждая семья потеряла по несколько животных.

Пернебек Байдиллев, житель района Созак: «Пока не наступили холода, лошади продолжают падать. У многих нет жира, все исхудали. Когда похолодает, мы не знаем, сколько скота выживет. Этот год очень тяжёлый. Мы сильно переживаем из-за засухи».

Дополнительный удар для фермеров — рост цен на корма. Сено подорожало в два-три раза и стоит до 1,5 тысячи тенге за тюк. Один только ежедневный рацион для одной головы обходится в пять тысяч тенге.

Асылхан Шонгараев, житель района Созак: «Я сам не ем на такую сумму в день, а один скот съедает. Худеют и скот, и люди. Если у казаха болеет скот — страдает вся семья. Мы живём не за счёт урана, а за счёт сельского хозяйства».

В акимате района признают: ситуация тяжёлая. Заместитель акима уверяет — идут переговоры с регионами Севера и Костанайской области о поставках более дешёвого сена и зерна.

Серик Маманов, заместитель акима района Созак: «У нас есть сено и пшеница, но они дорогие. Поэтому мы просим регионы помочь нам продукцией по более низкой цене. Там она в полтора-два раза дешевле».

Фермеры уверены: без поддержки государства зиму пережить будет невозможно.