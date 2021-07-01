В новом учебном году в Шымкенте школ с трехсменным обучением останется 9, а было 14. В городе кипит работа по подготовке к учебному году.

На месте аварийного здания воздвигается новое учебное заведение. Ответственные за объект обещают сдать школу к этому учебному году. Первый заместитель акима города Шынгыс Мукан поделился планами: к 2025 году в Шымкенте будет построено 72 школы. До конца будут сданы 20 школ.

Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г. Шымкента:»Сейчас у нас в городе 760 учебных заведений. Обучаются 341 814 человек. Посмотрите на эти цифры каждый третий житель Шымкента обучается или воспитывается. Я говорю и про студентов колледжей, кроме обучающихся в вузах. Вот по этим показателям можно судить какую социальную роль выполняют сфера образования. В 2021 году в сферу образования предусмотрено «влить» 135 млрд. Это по сравнению с 2020 годом на 84,3 процента больше».

Летним отдыхом в городе охвачено порядка восьми тысяч детей. Они поправят здоровье в оздоровительных лагерях. А в новом учебном году в рамках акции «Дорога в школу» свыше 55 000 детей будут обеспечены школьной одеждой и канцелярскими принадлежностями.

Шынар Оразова