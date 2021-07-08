Из-за отсутствия газа в Шымкенте приостанавливает свою работу ТЭЦ-3, передает otyrar.kz.

И хотя пока предприятие не вырабатывает отопление и горячую воду, город получает электроэнергию от «3-Энергоорталык» в том числе. Простаивать предприятие будет до 11 июля. Почувствуют ли в эти 5 дней дефицит электроэнергии шымкентцы?

АО «3-Энергоорталык» вынужден на 5 дней приостановить работу станции, вырабатывающей электроэнергию. Причина — газораспределительная станция «Шымкент — 4″, снабжающая предприятие природным газом, остановилась на планово-предупредительный ремонт. Подачу газа на агрегаты ТЭЦ-3 обещают возобновить не позднее 11 июля.

Жансерик Ерботаев, главный инженер АО 3-Энергоорталык»: «Сегодня в 7 часов 56 минут мы остановили работу. Причина — нам отключили подачу газа. Мы об этом известили «Оңтүстік Жарық Транзит», Кегог, энергонадзор, управление энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента. Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак» известил о том, что плановая остановка ГРС «Шымкент-4″ переносится с 21.06 по 23.06. на 07.07 по 11.07 2021 года». Без газа мы не можем продолжать работу».

Руководство города делает все, чтобы в эти 5 дней жители не страдали от дефицита электроэнергии. Тем более в знойном Шымкенте, когда столбик термометра достигает отметки в +50, спрос на электроэнергию повышается в разы. Чиновники уверяют, что причин для беспокойства нет, все под контролем.

Бакен Макулбеков, заместитель руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента:» У них есть трансформаторы АТ-1, АТ-2, вырабатывающие 120 мегаватт. Через линии Кегог пустят электроэнергию. Есть возможности не допустить дефицит электроэнергии. Мы сейчас работаем с Кегог, Оңтүстік Жарық Транзит. Нет повода для беспокойства. Если конечно не возникнут форс-мажорные обстоятельства. Если будут отключения, мы предупредим».

К слову, в некоторых районах Шымкента качество подаваемой электроэнергии оставляет желать лучшего. В пабликах периодически горожане пишут, что вместо 220 В, в их дома поступает лишь 150 -180 В.

«Доброй ночи микрорайон Чапаевка в розетке 180 вольт, если вся техника отключена, но стоит только включить один кондиционер падает до 150 Вольт. Кто будет отвечать за погоревшую технику подскажите? А если можно опубликуйте. Заранее благодарю».

В акимате лишь развели руками, мол не поступают к ним такого рода жалобы, но обещали с этим вопросом обязательно разобраться.