В Тюлькубасском районе скоро откроется движение в одном из тоннелей по дороге «Западная Европа-Западный Китай»

Движение откроется по левой стороне тоннеля в Тюлькубасском районе. Общая протяженность тоннеля — 800 м.

Сейчас пробивка левой стороны тоннеля завершена. Завершаются бетонные работы. Далее начнутся работы по конструктивным слоям дорожной одежды с последующим открытием движения.

Напомним, по проекту реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай», идет строительство тоннеля 593-632 км «Хоргос — Алматы — Тараз — Шымкент — Ташкент» в поселке Шакпак баба.

Недавно с участием Всемирного Банка, Комитетета автомобильных дорог, подрядной организацией ОАО «Евраскон», службой технадзора «Temelsu consult» проведены общественные слушания в Тюлькубасском районе по вопросу реализации строительство тоннеля.

Во врем общественных слушаний были затронуты вопросы социально-экологического характера. Также комиссия осмотрела ход работ.