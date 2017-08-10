Вдоль автокоидора «ЗЕ-ЗК» в ЮКО построят мотели, заправки и кафе

Необходимо уделять серьезное значение придорожным сервисным услугам, обратил внимание чиновников на отсутствие инфраструктуры вдоль автокоридора «ЗЕ-ЗК» аким ЮКО Жансеит Туймебаев во время объезда по строящимся дорожно-транспортным объектам.

«Автомобильные дороги имеют особое значение. Еще в древности многие крупные города располагались вдоль Великого Шелкового пути. Вдоль таких магистральных дорог сосредоточена вся жизнь. Поэтому нам необходимо уделять самое серьезное значение развитию придорожных сервисных услуг и инфраструктурных объектов, которые в свою очередь должны соответствовать современным требованиям. Только тогда увеличится приток туристов в регион», — отметил Жансеит Туймебаев.

Глава региона поручил построить вдоль автодороги «Западная Европа-Западный Китай» автозаправочные станции, магазины, кафе и небольшие мотели.

В ходе осмотра трассы аким отметил, что одной из причин увеличения дорожно-транспортных происшествий и гибели людей на дорогах является невыполнение в срок строительно-монтажных работ надлежащим образом. В связи с этим, руководителям соответствующей сферы было поручено усилить работу с подрядными организациями.

Также, глава региона поручил руководителям иностранных подрядных организаций закончить все работы не позднее 1 сентября текущего года.

Напомним, что на территории Южно-Казахстанской области международный транспортный коридор пересекает 70% населенных пунктов. Общая протяженность автодорог республиканского значения в регионе составляет 837 километров, из которых 420 км приходятся на международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай».

Пресс-служба акима ЮКО