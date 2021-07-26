Казахстанский пловец, чемпион Азии 2019 года по плаванию на открытой воде, спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны Виталий Худяков получил путевку на Олимпиаду.

Он отправится в Токио 28 июля вместе со второй частью олимпийской команды.

Предполагалось, что звание чемпиона Азии означает допуск на Олимпийские игры.

Однако, подтверждения своей лицензии Виталий Худяков ждал вплоть до открытия. В результате спортсмену была выделена дополнительная квота. Личный состав казахстанской армии верит в успех наших спортсменов.

Военнослужащие желают сборной Казахстана успешных выступлений и побед!