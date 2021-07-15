В Шымкенте ведется строительство продолжения проспекта Кунаева.

Этот объект состоит из 7 участков протяженностью 18,1 км.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов проинспектировал ход проводимых работ по II и III этапам строительства объекта.

Протяженность дороги по 2 этапу строительства составляет 1,7 километра. По данному объекту проведена работа по сносу 20 домов, изъятых для государственных нужд.

Проектом предусмотрено строительство подземного перехода по улице Айтеке би протяженностью 600 метров. При этом важно оптимизировать работу по изъятию земельных участков, препятствующих строительству.

Работы по 3 этапу продолжения проспекта Кунаева проводятся от улицы Терешковой до улицы Богет. Строительные работы данного проспекта, существенно влияющие на дорожные пробки в Шымкенте, возложены на ТОО «КазахДорСтрой».

Общая протяженность шести полосной дороги составляет 0,561 км, ширина дороги — 42 метра. На сегодняшний день выполнено строительство 700 м двунаправленной кольцевой железной дороги, 948 м канализационной системы, проложены 3,4 км кабельных линий, установлены 24 железнодорожных электрических столба. Идет строительство двух подземных пешеходных переходов, ведется заливка 24 свай железнодорожного перехода, проводятся земляные работы 12000м3 , а также заливка основания двух железнодорожных мостов.

В настоящее время ведутся работы по заливке подпорных стен, замене инженерных сетей, сносу домов, изъятых для государственных нужд.

Глава города поручил руководителю городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог продумать план работ по максимальному ускорению строительства с сохранением качества и учесть при этом все условия.