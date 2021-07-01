Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой выступил на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова.

В июне отмечается снижение числа больных, находящихся на стационарном лечении, кроме города Нур-Султан.

Однако, отмечается увеличение доли пациентов с КВИ с тяжелым и крайне тяжелым состоянием. У взрослых отмечается рост с 6% в апреле до 7,9% в июне, у детей с 3-х тяжелых пациентов в апреле — до 27 пациентов в июне.

Главные внештатные врачи инфекционисты регионов указывают на изменение течения и клиники заболевания Covid-19.

Так, увеличился удельный вес лиц более молодого возраста с тяжелой и крайне тяжелой формой течения, болезнь стали тяжелее переносить дети и беременные.

Инкубационный период сократился до 5 дней, отмечаются выраженные симптомы интоксикации – высокая лихорадка до 7 дней, заложенность носа, выраженная боль при глотании, интенсивные боли в суставах, звон в ушах и снижение слуха, боли в животе и жидкий стул.

Врачи отмечают быстрое прогрессирование заболевания с увеличением площади поражения легких в ранний период болезни, частые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

«Детские врачи инфекционисты отмечают среди детей увеличение случаев вовлечения в инфекционный процесс центральной нервной системы, что проявляется судорогами, нарушением сознания и менингеальными симптомами. Увеличились также случаи тяжелого течения пневмонии с клиникой дыхательной недостаточности», — сказал А.Цой.

Наблюдается факт равномерного распределения заболеваемости у детей среди всех возрастных групп. 66,2% детей указали на внутрисемейные контакты, в том числе на проходившиеся семейные мероприятия, тои и т.д.

В этой связи акиматам необходимо усилить работу поликлиник и стационаров по ранней диагностике и лечению КВИ, усилить противоэпидемические мероприятия и активными темпами продолжить вакцинацию против Covid-19.