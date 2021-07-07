Площадь пожара составила 280 квадратных метров, передает otyrar.kz.

На пульт управления противопожарной службы «101 » 07 июля 2021 года в 16:49 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании, расположенном по ул. Мангельдина Абайского района, сообщил Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Прибывшие на место происшествия первые пожарные подразделения установили, что на первом этаже здания расположены торговые ряды, на втором этаже горела крыша кафе «Крокус». Площадь пожара составила 280 квадратных метров.

Пожар локализован в 17:37 и полностью потушен в 18:32. Пострадавших и погибших нет. Устанавливаются причины возникновения пожара и материальный ущерб. На тушение пожара были привлечены 60 сотрудников личного состава, 12 единиц техники, 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда, однп единица техники Департамента по ЧС г.Шымкент, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.

Уважаемые жители города, владельцы центров общественного питания! В летний пожароопасный период в местах массового скопления людей соблюдайте правила пожарной безопасности! Не забудьте вовремя сообщить о пожаре по телефону «101» или «112»!