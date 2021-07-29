В Шымкенте нет ни одного тяжелого пациента, сделавшего вакцину от КВИ.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный врач инфекционного стационара Шымкента Бактыгали Ережепов.

По его словам, сейчас в третьем мегаполисе проходят лечение в двух стационарах – инфекционном и мобильном госпитале – 345 человек, , 149 из них в реанимации. Почему идет резкий рост именно тяжелобольных рассказали журналистам.

«Антиваксеры» оказывают медвежью услугу Казахстану. Ведь отказ от вакцинации может стоить жизни, напоминают врачи. При этом соглашаются – среди заболевших есть вакцинированные, но их число ничтожно мало да и болезнь у них протекает иначе.

Бактыгали Ережепов, главный врач инфекционного стационара Шымкента: «Лишь 0,2% от общего количества заболевших в городе, были вакцинированы. При этом, заболевание у них проходит в легкой форме без поражения легких».

Что до остальных, то их состояние сейчас критическое, говорят медики. Самое главное в борьбе с опасным дельта-штаммом – начать лечение в первые 12 суток. Однако больные поступают, когда уже и препараты не действуют. Всему виной – самолечение.

В двух стационарах – инфекционном и мобильном госпитале на Асаре у нас заготовлено 490 койко-мест. 345 из них – заняты. В реанимации – 129 из них. На аппарате ИВЛ – 88 человек. Больные к нам поступают в тяжелом состоянии на 15-18 сутки. Но хочу сказать – в протоколе лечение «дельта-штамма» прописан препарат, который необходимо вводить в первые 12 суток заболевания. Но люди, вместо того, чтобы идти ко врачам, занимаются самолечением, тем самым усугубляя свое состояние.

Большая нагрузка сейчас и на скорую медицинскую помощь.

Гульнар Курманбекова, главный врач станции скорой медицинской помощи Шымкента: «Например, за прошедшие сутки к нам поступило 2600 обращений. 400 из них – с пневмонией. 200 человек мы госпитализировали. Причем, состояние у них настолько тяжелое, что во время транспортировки они не могут дышать, задыхаются. На эти мучения невозможно спокойно смотреть».

Не менее сложная ситуация и в стационаре «Атамекен» — там коечный фонд занят на 75%.

Сейчас на лечении находятся 355 пациентов, 55 из них – тяжелые, в реанимации – 30. У всех у них поражение легких – более 50%. Все они получали лечение на дому.

Что касается беременных с диагнозом КВИ, то сейчас врачи борются за жизни трех женщин.

Тимур Варзилов, главный врач городского перинатального центра: «Сейчас у нас в стационарах находится 160 беременных. А сколько у нас бессимптомных. Три женщины в критическом состоянии – прогноз очень плохой. В этом году практически сразу идет поражение легких. У нас повышается риск различных осложнений, кроме того, участились случаи неонатальной гибели плода».

Врачи в один голос призывают население вакцинироваться. Только так, говорят они, есть шанс победить коварное заболевание. И если вы категорически против вакцины, подумайте о своих близких, имеющих противопоказания от прививок, ведь они в той самой группе риска.

Что до антипрививочников, то врачи в один голос говорят – пропаганда, которую ведут сейчас, угрожает национальной безопасности. Однако до сих пор ни врачи, ни руководители управлений здравоохранений, ни Минздрав не инициировали привлечение к ответственности людей, распространяющих заведомо ложную информацию.