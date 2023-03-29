Профильные антитеррористические учения проводят в Шымкенте

Антитеррористическая комиссия при акимате Шымкента совместно с городскими департаментами национальной безопасности и внутренних дел проводит профилактические учения с должностными лицами ряда учреждений по обучению навыкам противодействия терроризму.

Эти занятия направлены на реализацию мер безопасности на важных государственных, стратегических, производственно-опасных и многолюдных объектах. Мероприятие ведётся с начала года в различных формах.

С другими работами в этом направлении можно ознакомиться на официальном сайте Антитеррористического центра.