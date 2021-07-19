Ее спасли полицейские города.

На пульт 102 дежурной части Управления полиции города Туркестан поступил звонок от местной жительницы. Горожанка сообщила, что ее 22-летняя сестра хочет прыгнуть с моста, расположенного на Кызылординской трассе.

Стражи порядка оперативно отреагировали на сообщение и выехали на место происшествия для оказания своевременной помощи. Находившийся в этот день на службе оперуполномоченный Ерсултан Куаныш первым заметил на мосту молодую женщину, которая пытается забраться на парапет и совершить суицид.

Полицейский стал осторожно приближаться к женщине, решившей спрыгнуть с высоты, и принял меры к спасению. Перейдя к оперативным действиям, он быстро подбежал и крепко схватил женщину, которая уже свесила ногу с моста.

Несостоявшаяся самоубийца пыталась вырваться из рук, но оперуполномоченный отвел ее на безопасное расстояние. Таким образом, полицейские спасли девушку от необдуманного шага.

Как выяснилось, пытавшаяся покончить с жизнью жительница областного центра недавно вышла замуж. Она решила совершить самоубийство на почве семейных ссор. Сестра спасенной выразила огромную благодарность полицейским.

– Ночью около 23:00 часов сестра позвонила по телефону и рассказала, что устала от жизни. Я стала отговаривать ее и узнала, где она находится. Затем сообщила на пульт 102 и попросила помощи у полицейских. Сама сразу же побежала на место происшествия.

Сотрудники полиции в считанные минуты оперативно прибыли на мост и до моего приезда спасли сестру. Хочу сказать, большое спасибо полицейским, в особенности Ерсултану Куанышу. Также благодарю начальника ДП Туркестанской области Кайрата Дальбекова. В такой трудный момент я убедилась, что полицейские – наша защита, – поблагодарила стражей порядка горожанка.