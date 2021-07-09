По поручению акима области Умирзака Шукеева, который уделяет особое внимание развитию спорта в Туркестанском регионе, в областном центре строятся несколько современных спортивных комплексов.

В городе строят гребной канал с уникальными спортивными комплексами, не имеющий аналогов в стране. Центр, соответствующий международным олимпийским стандартам по гребле на байдарках и каноэ, расположится на территории около 100 га.

Таким образом, в стране появилась возможность развивать водные виды спорта и проводить в Туркестане соревнования высокого уровня.

Цель проекта — развитие всех видов академического гребного спорта по программе Олимпийских игр в Казахстане.

Ознакомившись с ходом строительно-монтажных работ, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев дал ряд конкретных поручений ответственным лицам, в том числе завершить строительство согласно утвержденному графику.

В спорткомплексе, рассчитанном на 1000 зрителей, разместятся спортивные и игровые площадки, аквапарк, детские аттракционы и другие объекты для развития популярных видов водного и пляжного спорта.

Общая длина канала — 2222 м., ширина – 260 м., глубина – 4 м. Вода в комплекс будет поступать из недавно построенного водорегулятора «Кенсай-Коскорган-2».

Здесь установят специальные системы водоснабжения из США для сбора и очистки воды.

Наряду с этим, в Туркестане возводят теннисный центр для подготовки спортсменов высокого класса. Умирзак Шукеев посетил административное здание школы олимпийского резерва в Туркестане и строительную площадку общежития.

Строительство комплекса площадью 4 га завершится до конца года.

Под непосредственным контролем акима области также в областном центре строят ледовый каток.

Кроме того, глава региона осмотрел ход строительства футбольной академии «TURAN» и встретился с подрядчиками.

Инфраструктура футбольной академии, строительство которой началось на 20 га, также будет соответствовать мировым стандартам. Для спортсменов создадут все условия — как в лучших клубах Европы.

В новом комплексе 11 больших и мини-футбольных полей европейского стандарта, искусственное покрытие с системами полива и дренажа.

В комплексе оборудуют кабинеты для допинг-контроля, построят гостиницу на 300 мест, баню для спортсменов, 3 ресторана, 4 конференц-зала, медицинский, массажный кабинеты, отдельный блок для прачечной и кухню.

Тренажерный зал оснастят оборудованием для всех групп.

Территорию футбольной академии полностью благоустроят, подведут систему полива.

Вместе с тем, в Туркестане строится конно-спортивный комплекс.

В комплексе, расположенном на 35 га, появятся поло-клуб, манеж, площадка для стендовой стрельбы, площадка для стрельбы из лука, мост через канал и конная прогулочная зона.