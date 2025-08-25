В Туркестане прошёл масштабный спортивный праздник

На стадионе «Туркестан Арена» состоялся областной чемпионат по футболу среди любительских команд. Его приурочили ко Дню спорта и Дню Конституции Республики Казахстан.

186 команд и свыше трех тысяч футболистов: чемпионат собрал рекордное количество участников. После отборочного тура в финал вышли сборные трёх городов и 14 районов. В решающих играх встретились команды Мактаарала, Казыгурта, Ордабасы и Туркестана. Первое место завоевала команда Мактааральского района.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Этот праздник важен не только для профессиональных спортсменов и тренеров, но и для всех любителей спорта и сторонников здорового образа жизни. Туркестанская область всегда была священной землёй, которая придаёт импульс Казахстанскому спорту. Поддерживая молодёжь, мы укрепляем будущее страны».

Аким области отметил достижения туркестанских спортсменов на международной и республиканской арене. Туркестанская область кладезь олимпийских чемпионов, а их имена известны во всём мире. Регион активно поддерживает молодых спортсменов и развивает национальные виды спорта.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Из нашей области вышли олимпийские чемпионы и медалисты мирового уровня, такие как Бекзат Саттарханов, Мухтархан Дилдабеков, Сакен Бибосынов, Жазира Жаппаркул. Наши известные спортсмены, продолжая традиции выдающихся мастеров спорта, демонстрируют пример для всех. В национальных видах спорта наши атлеты на играх Көшпенділер завоевали 31 медаль и лидируют по стране. С начала года они выиграли 1 122 медали на чемпионатах мира, Азии и Казахстана. В национальную сборную вошли 766 спортсменов области на 150 больше, чем в прошлом году».

Сегодня в области систематически занимаются спортом более 92 тысяч человек. Их подготовкой занимаются почти 2,5 тысячи тренеров. Развивается спортивная инфраструктура: спортсмены тренируются и борются за первые места на стадионе «Туркестан Арена», в международном теннисном центре. Работает ледовый дворец и спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова. В ближайшие годы планируется строительство ещё 54 объектов, включая международный гребной канал и ипподром.

Этот чемпионат стал важным событием для популяризации спорта среди молодежи и открытия новых талантов.