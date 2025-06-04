Новые спортивные горизонты Туркестана

В Туркестанской области строят спортивные объекты, которые могут стать визитной карточкой региона. Гребной канал и современный ипподром — оба возводятся с учётом международных стандартов.

«Ипподром, строящийся как многофункциональный комплекс, возводится в соответствии с требованиями Международной федерации конного спорта. В будущем здесь будут проводить международные соревнования и конкурсы по трём видам спорта, а также по национальным видам, включённым в олимпийскую программу», — заявил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

На строительстве ипподрома задействован 71 специалист и более 30 единиц техники. Глава региона ознакомился с планом работ, осмотрел стройплощадку, выслушал подрядчиков и дал конкретные поручения — ускорить темпы, но при этом не снижать качество.

— Сейчас здесь стройплощадка, но уже через год Туркестан примет первые масштабные соревнования по национальным видам конного спорта. Новый ипподром обещает стать центром притяжения и для спортсменов, и для туристов.

Строительство гребного канала международного уровня стартовало ещё в 2021 году и разбито на три этапа. Сейчас ведутся работы по заключительной стадии. На объекте трудятся 165 человек, работают 24 единицы техники.

Будущий канал не только выведет на новый уровень гребной спорт в регионе, но и сыграет важную роль в улучшении ирригационной системы города. Объект включает трибуну на 1000 мест, эллинг для хранения лодок и инвентаря, судейские башни, системы аэрации и фильтрации, инженерные коммуникации, а также озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Как отметили в акимате региона, новый спортивный кластер в Туркестане — это не просто площадки для соревнований, а инвестиция в здоровье, туризм и международный имидж области.