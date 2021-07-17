16 июля 2021 года в 19:26 поступило сообщение о пожаре в жилом массиве Кайнар булак Каратауского района.

Пожарные прибыли на место происшествия и установили, что горит баня, расположенная во дворе частного жилого дома по ул. Садовая.

Баня сгорела полностью. Пострадавших и погибших нет.

Командир отделения, старший сержант гражданской защиты Садыков Кылышбек Абдибекович из строения вынес один газовый баллон в безопасное место и предотвратил возможный взрыв.

Пожар локализован в 19:42 и полностью потушен в 19:49. Причина возгорания устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 15 сотрудников личного состава, 3 единицы техники Службы пожаротушения, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.