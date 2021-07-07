Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкенту проведен анализ по исполнению утвержденной тарифной сметы ТОО «Родник-2004» за 2020 год.

По итогам анализа, сумма необоснованного дохода с учетом базовой ставки Национального банка РК составила 1 650 576 тенге.

В связи с чем, Департаментом для потребителей ТОО «Родник-2004» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по подаче воды по распределительным сетям в размере 59,93 тенге/м3 с учетом НДС со снижением на 7,28 тенге/м3 или на 10,83% от действующего тарифа (действующий тариф 67,21 тенге/м3).

Период действия сниженного тарифа с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

Место оказания услуги: город Шымкент, жилой массив Сайрам.