Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил жилой массив «Сайрам».

Аким города ознакомился с ходом строительства социальных объектов и состоянием историко-культурных объектов.

На сегодняшний день в жилом массиве «Сайрам» ведется строительство новой школы на 300 мест. В целом выполнены 70% строительных работ.

Генеральный подрядчик — ТОО «Жана Арна 2002». Строительные работы начались в марте 2020 года. Завершить строительство подрядная организация планирует 30 августа. На 2021 год выделено 497 246,0 тысяч тенге. Из них освоено 183 249,4 тыс тенге.

Аким города поручил проводить качественные работы и завершить строительство в запланированный срок.

М.Айтенов ознакомился и с ходом работ по среднему ремонту дорог в жилом массиве «Сайрам», а также состоянием маршрутов общественного транспорта.

Проинспектировал строительство на пересечении улиц Сатыбалдиева-Машраба. Общая протяженность 79 улиц в жилом массиве — 247,5 км: асфальтированная дорога – 145,3, гравийная дорога – 102,2 и грунтовая дорога – 0 км.

В 2021 году будет отремонтировано 8 улиц. Общая протяженность — 14,8 километра. В частности, подрядчик ТОО «Нұрлы жол» на сегодняшний день проводит ремонтные работы по улице Сыдыкхан ата (2,2 км), улице Гозохан (3,0 км).

Также подрядная компания ТОО «АзияКомплексСтрой» начала ремонтные работы по улице Марьям ана, Хавазмат ата (1,1 км). Срок исполнения — май-июнь месяцы.

Стоит отметить, на сегодняшний день к жилому массиву курсируют общественные транспорты по маршруту №30 – Сайрам — рынок Акбар, №139 Сайрам – Ордабасы, №148 Шапырашты – рынок Акбар.