В городской больнице №3 в жилом массиве Сайрам установлен новый аппарат компьютерной томографии.

Теперь жителям Сайрама не нужно обращаться в центральную больницу для проведения компьютерной томографии. С помощью аппарата, установленной в медицинской организации, врачи проводят диагностическое обследование и лечение больных, доставляемых скорой помощью в тяжелом состоянии. Также медицинские специалисты проведут плановые обследования граждан с применением КТ, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Городская больница №3 является многопрофильной, здесь имеется родильный дом на 56 коек. В медицинской организации работают такие отделения, как детская, хирургия, терапия, неврология, реанимация. В марте в больнице планируется открыть отделение нейрохирургии.