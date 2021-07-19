Видео задержания в Нур-Султане «криминального авторитета Дикого Армана» распространяется в социальных сетях.

В полиции заявили, что провели профилактическую беседу, передает Tengrinews.kz.

Кадры с человеком, похожим на Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман, появились на популярных Instagram-страницах. В публикациях в сети также утверждается, что с ним был также якобы задержан «криминальный авторитет Алиба Семский». «Их посиделку в элитном ресторане столицы испортил нагрянувший спецназ. Все они были доставлены в отдел полиции для профилактических мер«, — отмечается в описании к видео.

Сайт Oinet.kz опубликовал видео, на котором видно, как группу людей задерживают правоохранители.

В пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана прокомментировали видео.

«При проведении оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий в одном из увеселительных заведений сотрудниками полиции задержана группа лиц в количестве шести человек. Со всеми лицами проведена профилактическая беседа. Департаментом полиции на постоянной основе в целях профилактики и недопущения преступлений в увеселительных заведениях проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия», — сообщили в полиции.