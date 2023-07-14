Задержаны участники ОПГ Дикого Армана в Шымкенте и в Туркестанской области

В Шымкенте и Туркестанской области орудовали участники ОПГ Дикого Армана, передает OTYRAR.

Спецоперация по задержанию была проведена в три этапа. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел. В городе Алматы, Туркестанской и Павлодарской областях задержаны 12 участников организованной преступной группировки.

Больше 130 обысков проведены во время второго этапа. В Шымкенте, Алматы и Туркестанской области задержаны 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу.

12 июля был осуществлён последний этап спецоперации. Одновременно в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Костанае и Туркестане задержали 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках во время январских событий.

Куандык АЛПЫС, начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК:

«Несмотря на то, что лидер и основные участники организованной преступной группы арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет. Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках».

Сам Джумагельдиев, известный как Дикий Арман был задержан 7-го января 2022 года. Организовать беспорядки и создать так называемый «народный совет» для выдвижения ультиматума властям — следствие считает, что именно в этом была основная роль Дикого Армана во время январских событий.

Ему и его ОПГ также вменяют похищение людей, погромы и мародёрство. Правосудию над теми, кто организовал столь масштабное посягательство, еще предстоит свершиться. Расследование продолжается.