За прошедшие сутки зарегистрировано 418 случаев заражения КВИ (338 с симптомами, 80 без симптомов).

Из них 194 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 224 человека взяты на домашний карантин. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города Шымкент.

Также за сутки в городе вакцинировано 7 453 человека (I компонент — 2 445, II компонент — 5 008). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 347 612 человек. Из них 224 333 человека получили два компонента вакцины.

На территории города функционируют 40 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 21 июля 2021 года проведена проверка 658 объектов. Из них на 14 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы (658 объектов предпринимательства).

Стоит отметить, эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной. В связи с этим медицинские работники призывают жителей города соблюдать карантинные меры, социальную дистанцию и носить маски, не посещать общественные места с массовым пребыванием людей.